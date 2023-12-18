Владельцы ТЦ попросили разрешения открывать в них промпредприятия Гильдия девелоперов попросила разрешения открывать в ТЦ промпредприятия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская гильдия управляющих и девелоперов в настоящее время ведет переговоры с Минэкономразвития РФ по поводу расширения возможного назначения действующих торговых центров. Об этом NEWS.ru рассказала вице-президент гильдии Елена Бодрова. По ее словам, подобная мера помогла бы решить проблему пустых площадей в ТЦ.

Серьезная проблема заключается в том, что на площадях торговых центров сегодня по закону нельзя размещать промышленные предприятия даже низкого класса опасности — например, швейные производства, сортировочные центры. Между тем в таких площадях существует большая потребность, — рассказала Бодрова.

По ее словам, сейчас многие торговые центры простаивают, в то время как в регионах наблюдается дефицит помещений для промпредприятий. Елена Бодрова считает, что законодательные изменения позволили бы адаптировать под необходимые сегодня нужды не только современные ТЦ, но и дома быта, которые были построены практически в каждом регионе еще в советское время.

Ранее эксперты сообщали, что доля незанятых площадей в торговых центрах Москвы достигла 14,5%, что стало рекордным показателем с 2009 года. Причина этого — истечение сроков аренды у международных брендов, которые покидали российский рынок.