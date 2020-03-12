Лица, употребляющие жевательный и нюхательный табак, могут со временем переключиться на тяжёлые наркотики. Об этом заявил глава управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Подмосковью Роберт Адамян.
Он отметил, что проблема никотиновых смесей в регионе действительно существует. С начала года полицией были изъяты сотни тысяч розничных упаковок.
Коллега Амадяна Анна Миронова, в свою очередь, рассказал о результатах исследования влияния снюсов, насваев и снаффов на здоровье человека. По её словам, их употребление может вызвать тяжёлые последствия, вплоть до смерти. Особенно опасны смеси для детей, поскольку они уступают взрослым в массе тела,
Ранее NEWS.ru писал, что экс-премьер Дмитрий Медведев
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