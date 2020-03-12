https://static.news.ru/photo/3901f888-647b-11ea-95b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лица, употребляющие жевательный и нюхательный табак, могут со временем переключиться на тяжёлые наркотики. Об этом заявил глава управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Подмосковью Роберт Адамян.

Он отметил, что проблема никотиновых смесей в регионе действительно существует. С начала года полицией были изъяты сотни тысяч розничных упаковок.

Коллега Амадяна Анна Миронова, в свою очередь, рассказал о результатах исследования влияния снюсов, насваев и снаффов на здоровье человека. По её словам, их употребление может вызвать тяжёлые последствия, вплоть до смерти. Особенно опасны смеси для детей, поскольку они уступают взрослым в массе тела, сообщае т ТАСС.