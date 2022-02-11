«Упорно верят в чудо»: врачи оценили эффективность гомеопатии

Гомеопатические препараты в России, как известно, пользуются популярностью. Их оборот на рынке исчисляется миллиардами рублей. Такие средства назначают пациентам даже врачи традиционной медицины, ориентируясь на клинический опыт. Они фигурируют в рекомендациях Минздрава России. Всё это идёт вразрез со одним фактом — эффективность таких препаратов ставится под сомнение. Гомеопатия — необъяснимое чудо или глобальный обман, разбирался NEWS.ru

Раковины устриц в малых дозах

По данным, предоставленным NEWS.ru компанией DSM Group, на территории России в 2021 году было продано около 13 млрд упаковок гомеопатических препаратов. Чаще всего в аптеках приобретали «Траумель» (14,38% всех покупок), «Мастодинон» (10,15%), «Оциллококцинум» (9,07%), «Гомеовокс» (9%), «Дантинорм» (7,80%), «Лимфомиозот» (5,14%). Средняя розничная этих препаратов — 500–600 рублей за упаковку.

Одно из гомеопатических лекарств получило много положительных отзывов от пользователей, с которыми пообщался NEWS.ru. Таблетки показаны при нарушениях голоса, охриплости, воспалении гортани. На собственном опыте наш корреспондент убедилась в эффективности средства. Утраченный голос восстановился меньше чем за сутки.

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Оказалось — препарат включён в перечень клинических рекомендаций по лечению респираторных заболеваний Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Минздрава России. Высокая эффективность лекарства объясняется «комплексным действием природных компонентов». Препарат также рекомендуют некоторые врачи традиционной медицины. Отоларинголог, руководитель медицинского центра Владимир Зайцев сообщил NEWS.ru, что лекарство эффективно для лечения охриплости, даже когда пациент полностью потерял голос. Оно снимает отёк гортани и носоглотки, улучшает тонус голосовых складок. Но вот механизм действия лекарства врачу неизвестен.

Лор-врач не всегда знает, да в общем-то и не должен знать патогенетическую составляющую, химическую начинку. Есть такой момент — это называется клинический опыт, у каждого доктора он свой. Владимир Зайцев врач-оториноларинголог высшей категории врач-оториноларинголог высшей категории

NEWS.ru изучил состав препарата. В него входит десяток компонентов растительного происхождения. В том числе экстракты ядовитых растений борец клобучковый, переступень белый, травы белладонна, календула и так называемая серная печень (производят путём соединения измельчённой в порошок внутренней части раковин устриц, а также порошка серы). Все компоненты представлены в сверхмалых дозах. Чтобы приготовить одну таблетку, 0,091 мг каждого вещества развели по несколько сот раз. Для сравнения — признанный официальной медициной препарат для лечения воспаления горла «Грамицидин» содержит 0,0015 г активного вещества в одной таблетке.

Почему препарат с микроскопическими дозами действующих веществ оказался эффективным? На этот вопрос по-разному отвечают гомеопаты и врачи традиционной медицины.

Клин клином

Основной принцип гомеопатии — лечение человека очень малыми дозами веществ. Это могут быть компоненты растительного происхождения, животного, минералы. Они подбираются по закону подобия. То есть в норме нужное вещество вызывает у здоровых людей симптомы, сходные с симптомом заболевания. Например, ядовитая трава, которая провоцирует воспаление в горле, в микродозах может якобы вылечить это же самое воспаление. Чтобы достигнуть этого эффекта, считают гомеопаты, нужно развести препарат не просто много, а очень много раз. Чем больше, тем лучше. Например, один грамм вещества растворяется в таком количестве воды, которое может заполнить большой бассейн.

В советское время маляры во время отделочных работ использовали свинцовые белила. Тяжёлый металл накапливался в организме, вызывая задержку стула. Слабительные таким больным не помогали. Единственным работающим способом был приём гомеопатических препаратов, утверждает в разговоре с NEWS.ru врач-гомеопат, фитотерапевт Михаил Лущик. Врачи брали свинец и разводили его так, что в готовом продукте практически не оставалось молекул вещества. Но его «информация» в перевёрнутом виде переходила на «носителя», которым могла быть вода, спирт или сахарная крупа. Это средство давали пациенту и запор проходил, утверждает он.

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Надо, чтобы информация о том веществе, которое разводим, переписывалась, передалась в виде солитонной волны (уединённая волна в средах различной физической природы, сохраняющая неизменной свою форму и скорость при распространении. — NEWS.ru) на другой носитель, на пустой. Чем мы больше «отмоем» материю, тем мощнее будет волна. Михаил Лущик врач-гомеопат, фитотерапевт врач-гомеопат, фитотерапевт

Лущик добавил, что у опытного гомеопата излечиваются практически все заболевания, кроме СПИДа и рака в последней стадии. Потому что подход к лечению каждого пациента строго индивидуален.

Сторонники нетрадиционного метода лечения есть среди медиков разных специализаций. Мануальный терапевт, невролог, врач высшей категории Сергей Длин заявил NEWS.ru, что гомеопатия хоть и не получила доказательной базы, но демонстрирует эффективность. Такие препараты «активируют собственные репаративные ресурсы организма», и происходит выздоровление.

Я считаю, что организму нужно помогать, а не действовать за него. Очень маленькие дозировки натуропатических веществ работают как некие триггеры. Они запускают собственные ресурсы организма. Формируют реакцию, например, на снятие воспалительного процесса. Сергей Длин руководитель медицинской клиники руководитель медицинской клиники

Сотрудники Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России несколько лет назад провели исследование и установили, что 58% врачей-терапевтов использовали гомеопатические препараты в лечебной работе. А 88% медиков этой специализации считают целесообразным внедрение гомеопатии в клиническую практику. Более половины опрошенных приветствуют назначение аллопатических и гомеопатических препаратов.

Многие зарубежные исследования также говорят в пользу гомеопатии. Недавняя работа профессора медицинского отделения Техасского университета показала, что гомеопатические средства в сочетании с обычным лечением улучшают качество жизни, уменьшают бремя симптомов, улучшают выживаемость онкобольных пациентов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Результаты нескольких лабораторных и клинических исследований свидетельствуют о том, что гомеопатия может оказывать некоторое благотворное влияние при лечении рака <...>, в определённых ситуациях это может рассматриваться как дополнительный инструмент для интеграции в лечение рака, — говорится в научной работе.

О том, как именно работают препараты, в исследовании не сказано. Его автор отметил, что этот вопрос требует более тщательного изучения и клинических исследований.

В минимальных концентрациях

Сторонники гомеопатии считают, что с разведением действующего вещества его эффективность усиливается. Однако утверждение противоречит всей официальной науке. В переводе на простой язык — от рюмки водки пьянеют меньше, чем от капли напитка, разведённой в стакане воды, очевидно, это не так, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель нейрохирургического отделения Университетской клиники МГУ Алексей Кащеев. Сторонников гомеопатии привлекает кажущаяся безопасность этого метода лечения.

Гомеопатия вызывает доверие. Она позиционируется как полностью безопасная. Любому рациональному человеку понятно, что лечение любого заболевания — особенно серьёзного — предполагает риски. В гомеопатии же их нет. Но надо понимать, что это лекарства с недоказанной эффективностью. Алексей Кащеев заведующий отделением нейрохирургии университетской клиники МГУ им. Ломоносова, кандидат медицинских наук заведующий отделением нейрохирургии университетской клиники МГУ им. Ломоносова, кандидат медицинских наук

Врач назвал несколько причин, почему у человека может возникнуть ощущение, что гомеопатические препараты работают. Во-первых, многие лечат этими препаратами болезни, которые и так проходят самостоятельно. Например, многие виды неспецифической боли в спине не нуждаются ни в диагностике, ни в лечении. Они прекращаются под воздействием естественных сил организма. Во-вторых, врачи назначают препараты с недоказанной эффективностью в составе терапии, в которую включены и препараты традиционной медицины. Нетрудно догадаться, что помогают именно вторые. Но люди упорно верят в чудо.

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Я сам так делал, как бы это странно ни прозвучало. Ведь настолько сильна вера в их действие (гомеопатических препаратов. — NEWS.ru), что если я не дам пациенту в составе терапии вот эту ерунду, то я рискую потерять в его глазах авторитет, — сказал эксперт.

В-третьих, в состав препаратов, которые называют гомеопатическими, производители добавляют реально действующие компоненты в адекватной дозировке. Они-то и оказывают действенный терапевтический эффект.

О наличии в гомеопатических препаратах «дополнительных веществ» также заявил беседе с NEWS.ru врач-пульмонолог кандидат медицинских наук Василий Штабницкий. Он отметил, что в их составе могут содержаться, например, «антигистаминные препараты в нормальных дозировках». На подобном обмане уже ловили неоднократно производителей гомеопатических средств. Ведь чтобы препарат работал, необходима его адекватная дозировка.

Мы хорошо знаем, что эффективность того или иного вещества возрастает по мере их концентрации. Чем меньше молекул вещества в растворе, тем менее вероятно, что произойдёт химическая, биохимическая реакция. А в некоторых гомеопатических препаратах даже самыми современными методами невозможно определить действующее вещество. Тем не менее утверждается, в наноскопических концентрациях оно присутствует в растворе и каким-то образом действует на организм. Василий Штабницкий врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук

Штабницкий добавил, что наличие же этих гомеопатических препаратов в списке рекомендованных Минздравом может указывать на то, что производители заплатили чиновникам. Коррупцию никто не отменял.

Гомеопатия как метод лечения подверглась критике в рамках Меморандума Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН. Вопреки рекомендациям Минздрава, учёные заявили, что многочисленные клинические испытания, проведённые в разных странах в разное время, не смогли экспериментально продемонстрировать эффективность гомеопатических средств и методов лечения. А теоретические объяснения возможных механизмов действия гомеопатии находятся в противоречии с твёрдо установленными научными представлениями о структуре материи, устройстве живых организмов и функционировании лекарственных средств.

Гомеопатия не является безвредной: больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтверждённой эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов, — сказано в тексте меморандума.

«Бардак в этой сфере»

Возможное наличие в гомеопатических препаратах веществ, не указанных в составе, подтвердил также в беседе с NEWS.ru эксперт и аналитик фармацевтического рынка Николай Беспалов. Это могут быть компоненты, которые обладают доказанным лечебным действием. Эксперт пояснил, что «поймать за руку» таких недобросовестных производителей очень сложно.

Сколько там действующих веществ и какие они — анализов не проводится на этот счёт. Поскольку там нет действующих веществ, искать-то нечего. Такие нюансы регистрации. Производитель гомеопатических препаратов должен подтвердить, что его препарат не содержит тяжёлых металлов, ядовитых соединений... На этом всё. Николай Беспалов эксперт и аналитик фармацевтического рынка эксперт и аналитик фармацевтического рынка

В России сегодня препараты традиционной медицины и гомеопатические проходят похожую процедуру регистрации. И те и другие относятся к безрецептурным лекарственным средствам. Их упаковки соседствуют на полках аптек, что сбивает неискушённого потребителя с толку. Иногда человек покупает гомеопатию случайно. По мнению Беспалова, так быть не должно. Потому что лекарственный препарат обладает определённой доказанной эффективностью. А исследования, доказывающие эффективность гомеопатии, не выдерживают никакой критики.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По большому счёту, это бардак. Здесь нужно наводить порядок. Вообще такого понятия, как гомеопатический лекарственный препарат, по сути быть не должно. Можно регистрировать его как БАД, как нечто другое, — считает эксперт.

Происходящее на фармрынке сегодня — это последствие неразберихи конца 80-х—90-х годов, когда на рынок хлынул поток неконтролируемых препаратов, сообщила NEWS.ru эксперт по экономике фармакологи Ирина Булыгина. Контроля поступающих на рынок лекарств почти не было до принятия Федерального закона «О лекарственных средствах» от 22.06.1998 N 86-ФЗ. Сейчас «вытащить» зарегистрированный препарат из оборота непросто. Для этого нужны веские основания, например, наличие в нём опасного для здоровья вещества.

По оценке специалиста, сейчас на российском рынке вращается от 50% до 80% зарегистрированных препаратов, которые не обладают доказанной терапевтической эффективностью. К ним относятся не только гомеопатические средства. Цены на них никто не регулирует, здесь работают законы рынка. Поэтому шанс купить «пустышку» за большие деньги очень высок.