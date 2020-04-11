Уполномоченный по правам человека оценила введение пропусков в Москве

https://static.news.ru/photo/8ec5b638-7c22-11ea-97a9-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение в Московском регионе цифровых пропусков для контроля за режимом самоизоляции является вынужденной, но обоснованной мерой. Такого мнения придерживается уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Вынужденная и обоснованная мера. Это решение соразмерно угрозе распространения коронавируса. Москва вынуждена защищаться, — цитирует «Интерфакс» омбудсмена.

Она обратила внимание на необходимость чёткого описания всех процедур оформления пропусков, чтобы у людей не возникало трудностей.

Ранее NEWS.ru писал, что наличие цифровых пропусков станет обязательным с 15 апреля для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте. Указ о введении пропускного режима подписали руководители регионов Сергей Собянин и Андрей Воробьёв.

Оформление пропусков начнётся с понедельника, 13 апреля: для москвичей — на сайте мэрии mos.ru, а для жителей области — на портале uslugi.mosreg.ru. Это будут электронные документы с 16-значным идентификатором и QR-кодом для проверки сотрудниками санитарных служб и полиции, которые можно будет распечатать или сохранить в смартфоне.

Пропуска потребуются для любых поездок: на личном автомобиле, мотоцикле, скутере, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Сотрудники действующих организаций смогут оформить пропуска до 30 апреля, остальные граждане смогут получить или документ для посещения медучреждения (оформляется без ограничений), или пропуск на иные цели (можно оформить дважды за неделю).

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.