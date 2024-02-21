«Упал, очнулся — гипс»: как пошутил Петросян о переломе, где Брухунова

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Евгений Петросян

Юморист Евгений Петросян записал первое видео с момента выхода из больницы. Он поблагодарил поклонников за внимание, однако его жена недовольна. О чем рассказал Петросян, почему Татьяна Брухунова рассержена на журналистов?

Как пошутил Петросян о своем переломе

Юморист записал первое видео с момента попадания в больницу имени Склифосовского. Он поблагодарил поклонников. «Многие писали, утешали меня, мол, выше нос, будешь здоровый!»

В ситуации с переломом Петросян не увидел ничего необычного.

«Шел по улице, споткнулся, упал — скорая. Споткнулся, упал — гипс. Ничего оригинального, ничего нового. Гололед у нас», — констатировал Петросян.

Он объявил, что собирается с перевязанной рукой выступать в «Мюзик-Холле» 2 марта — запланирован сольный концерт на 2,5 часа.

«Я очень рад, что хотя бы не на банановой шкурке споткнулся, было бы вообще обидно», — пошутил Петросян.

Юморист решил поднять настроение, рассказав анекдот.

«Блондинка звонит по мобильнику подруге: „Ой, Светка, такой гололед страшный! Я семь раз падала, меня шесть раз поднимали молодые люди“. — „А почему только шесть раз?“ — „Пока не успели. Жду“», — рассказал он.

Что случилось с Петросяном

11 февраля Петросян попал в больницу с переломом руки — он упал на улице Лесной в центре Москвы. В больнице Склифосовского его прооперировали и перевели на контроль в отделение реанимации.

В это время молодая жена юмориста Татьяна Брухунова находилась в Китае на отдыхе. Она в соцсетях резко ответила поклонникам, которые пытались узнать о здоровье Петросяна.

Чем недовольна молодая жена Петросяна

Брухунова отчитала журналистов и поклонников, назвав их лишенными такта людьми. Она опубликовала присланное ей сообщение со множеством вопросов о юмористе и написала, что люди утратили чувство такта.

«Когда чувство такта прошло мимо тебя! Такие сообщения я получаю десятками ежедневно. У меня только один вопрос: почему современная журналистика подразумевает полное нарушение личных границ и „исповедь“ перед незнакомым мне человеком?» — возмутилась Брухунова.

СМИ сообщили, что она вернулась из Китая только к выписке Петросяна, когда у нее кончилась путевка. Психолог Екатерина Корендясева предположила, что жена, которая младше на 44 года, старается играть в браке роль «той, о ком заботятся».

«Путешествия и новые впечатления могут быть источником радости и отвлечения от проблем, это одна из форм избежать сложностей или болезненных эмоций. Возможно, Татьяна выбирает путешествия как способ релаксации и сохранения эмоционального баланса в трудной ситуации», — указала психолог.

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