https://static.news.ru/photo/ee5f09d0-6469-11ea-b78a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ben Weller/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов принял меры против распространения коронавируса. Студентам и сотрудникам запретили поцелуи, объятия и рукопожатия.

Соответствующий приказ подписал ректор учреждения Александр Запесоцкий. Нарушение этого правила будет рассматриваться как грубый дисциплинарный проступок, говорится на сайте СПбГУП.

Как писал NEWS.ru, вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тысяч человек, смертельных случаев зафиксировано 4637, более 68 тысяч человек выздоровели. В России официально зарегистрировано 28 случаев заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.