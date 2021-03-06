«Уникальный взгляд»: Любимова о почившем писателе Курбатове

https://static.news.ru/photo/79df9760-7e93-11eb-bdab-96000091f725_660.jpg Валентин Курбатов Фото: Белинский Юрий/ТАСС

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной российского и советского писателя и критика Валентина Курбатова. Она отметила, что у него был уникальный взгляд на словесность.

Его работы отмечены профессиональным сообществом и по праву заслужили признание читателей. Уникальный взгляд на словесность, чуткость к текстам и вдумчивость Валентина Яковлевича позволили познакомиться большому количеству любителей литературы с ее малоизученными страницами, — приводит слова министра пресс-служба Минкульта РФ.

Любимова также отметила, что Курбатов за свою многолетнюю творческую деятельность внёс значительный вклад в развитие отечественной культуры.

Мы сохраним светлую память об этом прекрасном человеке, его делах и устремлениях, — добавила министр. Она выразила соболезнования родным и близким писателя.

Ранее NEWS.ru писал, что скончался советский и российский писатель, литературный критик Валентин Курбатов. Ему был 81 год. Причина смерти критика неизвестна. По одной из версий, ему стало плохо на улице.

Курбатов появился на свет в 1939 году. Тогда его семья жила в Куйбышевской (теперь Самарской) области. После войны они переехали в Пермский край.

Будущий писатель отслужил на флоте, затем перебрался в Псков. Там он и прожил до конца своих дней. За свою литературную карьеру Курбатов написал 20 книг. В 2020 году литератор был награждён Государственной премией.