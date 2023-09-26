«Уникальный продукт»: Малышева рассказала о пользе ливерной колбасы Малышева заявила о пользе ливерной колбасы для профилактики рака и слабоумия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление ливерной колбасы способствует снижению риска развития рака и старческого слабоумия, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, эта колбаса в несколько раз полезнее, чем другие разновидности мясных продуктов. Это обусловлено крайне высоким уровнем селена, меди и витамина B12 в ее составе.

Это абсолютно уникальный продукт, — отметила Малышева.

Ливерная колбаса — это мясной продукт серого цвета, который изготавливается из печени и других субпродуктов с добавлением специй. Как утверждает врач-иммунолог Андрей Продеус, она содержит в 20 раз больше селена, чем другие виды колбас. Данное вещество необходимо для повышения активности иммунных клеток, которые снижают риск развития рака.

В свою очередь врач-кардиолог Герман Гандельман обратил внимание на наличие витамина В12 в составе ливерной колбасы. Этот микроэлемент полезен для нервной системы, так как он отвечает за правильное движение нервного импульса. Таким образом, употребление продуктов с В12 способствует профилактике слабоумия. Кроме того, это вещество предотвращает развитие анемии. Подытоживая беседу, Малышева заявила, что ливерную колбасу не продают в сетевых магазинах, найти ее можно только на рынках.

Елена Малышева ранее рассказала, чем полезен инжир. По ее словам, он способствует защите организма от онкологических заболеваний, так как он содержит в себе антиоксиданты. Кроме того, в его состав входят фитостеролы, снижающие риск образования атеросклеротических бляшек.