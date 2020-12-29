Уникальная киви-альбинос умерла в новозеландском заповеднике

https://static.news.ru/photo/0da4ee80-49df-11eb-88f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pukahanz/instagram.com

Самка северного бурного киви Манукура умерла в национальном центре дикой природы «Пухаха» в Новой Зеландии. Птица была альбиносом и из-за уникальной для вида белой окраски стала известной по всему миру.

О кончине Манукуры сообщили на странице заповедника в Instagram. Птица ранее перенесла две операции — ей удалили яичник и яйцевод. Процедуры прошли успешно, однако восстановиться после них киви не смогла. Она умерла 27 декабря в возрасте девяти лет.

Птица стала известной сразу после своего рождения в 2011 году. Новозеландская детская писательница Джой Каули выпустила книгу «Манакура, белая киви». Кроме того, птица вдохновила многих производителей игрушек. Реплики киви-альбиноса продавались в магазинах по всему миру. Тысячи поклонников птицы следили за её жизнью в соцсетях.

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