«Уничтожаются техникой СССР»: военный эксперт о танках Abrams Военный эксперт Михайлов назвал Abrams не самыми лучшими танками современности

Фото: Staff Sgt. Scott Longstreet/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк Abrams

Танки Abrams не являются самыми лучшими танками современности и уничтожаются в том числе техникой времен СССР, рассказал военный эксперт Евгений Михайлов. В разговоре с «360» он уточнил, что с поддержкой артиллерии и авиации Abrams еще могли бы быть полезны на поле боя, но украинские военные используют их «один на один».

Abrams — далеко не самый лучший танк современности. <...> С авиацией, разведкой, нападением, поддержкой артиллерии этот танк мог что-то делать. Сейчас же украинские подразделения используют танк один на один. Без поддержки его гораздо легче уничтожить. Более того, он уничтожается техникой, которую разработали еще в Советском Союзе, — пояснил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что российские танки старого образца после модернизации превосходят Abrams. Военная техника РФ гораздо лучше подготовлена к тем условиям, в которых ведутся бои, в то время как западная часто ломается. Михайлов отметил, что ВСУ могут специально «пускать под молоток» танки Abrams, чтобы показать США необходимость в новых поставках вооружения.

На мой взгляд, Украина сейчас их намеренно пускает под молотки, чтобы показать американцам, что «ваша хваленая техника быстро горит, дайте нам еще». То есть они провоцирую американцев, — предположил эксперт.

Министерство обороны РФ ранее сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams в зоне специальной военной операции на Украине. По данным ведомства, находящуюся на вооружении украинской армии технику нейтрализовали на Авдеевском направлении.