«Унесу в могилу»: женщина узнала из дневника мужа многолетнюю тайну Пользовательница Reddit рассказала, что узнала из дневника мужа тайну о себе

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Пользовательница Reddit рассказала, что во время уборки нашла личный дневник супруга и прочитала его. По словам женщины, она узнала тайну, которую он скрывал от нее много лет. Выяснилось, что при знакомстве он не считал ее красавицей. При этом секрет мужа она обещала «унести в могилу».

Впервые мы встретились в кафе семь лет назад, и с тех пор мы вместе. Я до сих пор помню, как он подошел, поприветствовал меня и спросил мои соцсети. Я впервые столкнулась с чем-то подобным и чувствовала себя крайне растерянной. Тогда у меня была заурядная внешность, — начала свой рассказ женщина.

Пользовательница узнала, что в юности супруг стеснялся своей внешности и каждый раз огорчался, когда девушки не хотели знакомиться с ним. Тогда друг посоветовал построить отношения с той, которая уступает его требованиям. Поэтому мужчина решил познакомиться с автором поста.

Он собирался отказаться от романтических отношений, если я отвергну его. На следующих страницах он в основном объясняет, как мы относимся друг к другу и влюбляется в меня, а иногда там написано: «Она для меня самая красивая девушка», — написала она.

Женщина призналась, что расстроилась, прочитав всю правду об их с мужем знакомстве. Однако она приняла решение не говорить ему об этом, поскольку у них хорошие отношения.

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