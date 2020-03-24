В Благовещенске сотрудники ФСБ нашли распространителей фейков о коронавирусе. О тяжёлой ситуации в городе и большом количестве смертей сообщала неизвестная женщина в WhatsApp.
Она распространяла аудиозаписи, в которых рассказывала о чрезвычайном положении в Амурской области. Происходящее в регионе она сравнивала с ситуацией в Италии, которая стала лидером по числу жертв пандемии.
Всё плохо. Большинство смертей по деревням. Они закрыты, заводы закрыты. Несмотря на статистику, у них всё плохо. Больницы не справляются, люди умирают буквально через одного. Но это Благовещенск, деревни, в основном, — приводит слова женщины издание SM-News.
УФСБ вычислило автора фейка. Ей оказалась жительница Зеленогорска Московской области. Информация о злоумышленнице передана в прокуратуру и УМВД по Амурской области.
В России к 24 марта было выявлено 438 случаев заражения COVID-19. Большинство из них приходятся на Москву (262). 17 человек в РФ излечились от инфекции.
Как сообщал NEWS.ru, 23 марта власти Москвы объявили о создании оперативного штаба, который займётся мониторингом работы промышленных предприятий в условиях пандемии коронавирусной инфекции.