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В Благовещенске сотрудники ФСБ нашли распространителей фейков о коронавирусе. О тяжёлой ситуации в городе и большом количестве смертей сообщала неизвестная женщина в WhatsApp.

Она распространяла аудиозаписи, в которых рассказывала о чрезвычайном положении в Амурской области. Происходящее в регионе она сравнивала с ситуацией в Италии, которая стала лидером по числу жертв пандемии.

Всё плохо. Большинство смертей по деревням. Они закрыты, заводы закрыты. Несмотря на статистику, у них всё плохо. Больницы не справляются, люди умирают буквально через одного. Но это Благовещенск, деревни, в основном, — приводит слова женщины издание SM-News.

УФСБ вычислило автора фейка. Ей оказалась жительница Зеленогорска Московской области. Информация о злоумышленнице передана в прокуратуру и УМВД по Амурской области.

В России к 24 марта было выявлено 438 случаев заражения COVID-19. Большинство из них приходятся на Москву (262). 17 человек в РФ излечились от инфекции.

Как сообщал NEWS.ru, 23 марта власти Москвы объявили о создании оперативного штаба, который займётся мониторингом работы промышленных предприятий в условиях пандемии коронавирусной инфекции.