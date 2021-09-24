16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

«Умираешь на ходу»: эмигрантка сравнила медицину в России и Англии

10:35, 25 сентября 2021
«Умираешь на ходу»: эмигрантка сравнила медицину в России и Англии Фото: pexels.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Россиянка Карина Дэвис, вышедшая замуж за шотландца и переехавшая два года назад в Лондон, рассказала NEWS.ru о состоянии медицины в Великобритании. Эмигрантка призналась, что сравнение уровня медицинских услуг в России и Англии оказалось не пользу последней, где медпомощь предоставляется долго, сложно и не всегда качественно.

Попасть к врачу в Лондоне сложно и долго — надо ждать две недели, если только не умираешь на ходу, — заявила россиянка.

Карина ДэвисКарина Дэвисkari_in_london/instagram.com

Карина Дэвис призналась, что, приезжая в Россию, она первым делом спешит на приём к отечественным врачам.

Особенно к стоматологу! В Великобритании стоматология дорогая, даже государственная. А качество оставляет желать лучшего, — добавила женщина.

Ранее сообщалось, сколько денег россияне тратят на получение платной медицинской помощи. Средняя сумма в 2021 году составила 13 тысяч рублей в месяц.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео