«Умираешь на ходу»: эмигрантка сравнила медицину в России и Англии

Россиянка Карина Дэвис, вышедшая замуж за шотландца и переехавшая два года назад в Лондон, рассказала NEWS.ru о состоянии медицины в Великобритании. Эмигрантка призналась, что сравнение уровня медицинских услуг в России и Англии оказалось не пользу последней, где медпомощь предоставляется долго, сложно и не всегда качественно.
Попасть к врачу в Лондоне сложно и долго — надо ждать две недели, если только не умираешь на ходу, — заявила россиянка.
Карина Дэвис призналась, что, приезжая в Россию, она первым делом спешит на приём к отечественным врачам.
Особенно к стоматологу! В Великобритании стоматология дорогая, даже государственная. А качество оставляет желать лучшего, — добавила женщина.
Ранее сообщалось, сколько денег россияне тратят на получение платной медицинской помощи. Средняя сумма в 2021 году составила 13 тысяч рублей в месяц.