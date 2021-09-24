«Умираешь на ходу»: эмигрантка сравнила медицину в России и Англии

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Сотрудники ФСБ, Следственного комитета, МВД и Росгвардии задержали двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба — уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. Операция проведена в рамках расследования уголовного дела о вооружённом нападении на населённые пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Задержанным вменяют вооружённый мятеж, бандитизм, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Следователи установили, что в середине июля 1999 года Елакаев и Мусаев вступили в состав группировки и участвовали...