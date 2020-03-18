https://static.news.ru/photo/65068d88-69ba-11ea-8854-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В инфекционной больнице Москвы умерла 79-летняя женщина. Перед смертью у неё успели взять анализы на коронавирус.

По сообщению оперативного штаба, результат анализа на COVID-19 оказался положительным

Пенсионерка почувствовала ухудшение состояния 13 марта. Она обратилась к врачам, которые диагностировали у неё признаки ОРВИ, пневмонию и госпитализировали в городскую больницу.

Как сообщает «МК», у женщины был сахарный диабет, что ухудшало её самочувствие. От лечения она отказалась.

Вскоре она обратилась в частную клинику, откуда 16 марта её госпитализировали в инфекционную больницу. 19 марта женщина умерла.

Как ранее писал NEWS.ru, время на карантине, если человек находится с друзьями или членами семьи, лучше провести в разных комнатах и в масках. Такой совет 19 марта россиянам дали специалисты Роспотребнадзора.