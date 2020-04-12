Умерших от коронавируса россиян перестанут хоронить обычным способом

https://static.news.ru/photo/722e9b36-7c48-11ea-ad62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Умерших от коронавируса россиян можно будет хоронить теперь только в зарытых гробах. Такие рекомендации выдвинул Роспотребнадзор для недопущения распространения инфекции.

Вероятность заразиться от умершего есть пока теоретически: вирус долго не живёт на мёртвом теле. Поэтому до покойного нельзя дотрагиваться или целовать его, а пускать на похороны можно только близких родственников, сообщает «Новая газета».

Даже в траурном зале родных и близких умершего просят соблюдать дистанцию, а публичные мероприятия — поминки, прощания становятся опасными из-за скопления людей.

Ритуальные службы при захоронении людей, умерших от коронавируса, обязаны применять дезинфицирующие средства, обрабатывать общие помещения. Для обработки могил также используются спецсредства, а при опускании гроба в могилу сотрудникам рекомендуют надеть костюмы спецзащиты.

Роспотребнадзор в данное время рекомендует отказаться от посещения кладбищ на Вербное воскресенье, Пасху и Радоницу. В период пандемии кладбище должно быть открыто только для похорон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что итальянский врач Массимо Портаччи, работающий на скорой в больнице города Новара, рассказал о борьбе с коронавирусом. Даже после смерти тело не отдают родственникам, так как оно является источником заражения. Сейчас тела кремируют, а не хоронят, чтобы остановить распространение вируса.