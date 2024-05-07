Умерла звезда фильма «Цирк зажигает огни» Скончалась советская актриса и артистка цирка Галина Адаскина

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Умерла заслуженная артистка РСФСР, актриса Галина Адаскина, сообщили в Российской государственный цирковой компании. Причина смерти артистки не называется.

Галину Адаскину по праву называли легендарной: невозможное она превращала в быль, а смелость и бескомпромиссность ее ловких трюков буквально завораживали публику, — сказано в некрологе.

Кинозрителям Адаскина знакома по цирковым лентам «Человек в зеленой перчатке» и «Цирк зажигает они». В 1949-м она окончила Государственное училище циркового искусства. С 1955-го работала воздушной гимнасткой. Гастролировала с выступлениями в Австрии, Японии, ФРГ, Венгрии и Румынии. В 1970-х была режиссером во Всесоюзной дирекции по подготовке цирковых программ.

Ранее в Праге погиб рок-музыкант и певец Мирослав Имрих, знакомый слушателям по работе в группе Abraxas. 71-летний артист скончался в ночь на субботу, 4 мая. Отмечается, что незадолго до смерти музыкант пропал после того, как ушел из больницы. На его поиски были отправлены десятки полицейских и вертолет. Позже тело музыканта было найдено на железнодорожных путях недалеко от пражского района Угржиневси, его сбил поезд. По данным журналистов, у Имриха был запланирован на этот год гастрольный тур.