https://static.news.ru/photo/cece89fc-d9e4-11e9-9aba-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ achpod/Global Look Press

Скончалась заведующая военным складом под Ачинском Красноярского края, где в августе произошла серия взрывов.

По данным местных СМИ, женщина умерла от баротравмы, полученной во время ЧП. В Минздраве региона подтверждают лишь сам факт смерти.

Да, факт смерти есть. Женщина имела заболевание, лечилась, — сказал ТАСС представитель ведомства.

Первая серия взрывов на складе войсковой части 74008 произошла 5 августа. Там базируются ракетные войска стратегического назначения. Разлёт осколков достигал 15 км. Всего пострадало 13 человек, один погиб. Власти региона ввели режим ЧС и эвакуировали людей из опасной зоны. Его сняли 6 августа.

Новые взрывы произошли вечером 9 августа. Причиной стало попадание молнии в снаряд в ходе разминирования. Жителей близлежащего села Каменка снова эвакуировали.

Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооружённых сил и планировался к расформированию до 2022 года, писал News.ru.