Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла после продолжительной болезни. Ей было 60 лет.
Екатерина Львовна умерла после тяжёлой и продолжительной болезни, — сообщили ТАСС в Театре на Малой Бронной, где актриса служила с 1984 года.
О дате, месте прощания и похорон в театре объявят позже.
Екатерина — дочь известного актёра Льва Дурова. Она родилась в Москве, в 1980 году окончила ГИТИС им. А. Луначарского и четыре года служила в Театре на Таганке, затем более 30 лет отдала Театру на Малой Бронной.
Широкой публике Екатерина Дурова известна по фильмам «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Поклонник» и «Юрьев день».
Как писал NEWS.ru, в Госконсерватории им. Римского-Корсакова Санкт-Петербурга сообщили, что российский народный артист Олег Талыпин умер. Причины смерти пока не раскрываются. Артист скончался на 91-м году жизни. Талыпин преподавал в Санкт-Петербургской консерватории с 1981 года. Кроме того, он работал в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии.