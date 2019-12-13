https://static.news.ru/photo/a24a1ffc-1d7f-11ea-b1d0-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Дурова Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла после продолжительной болезни. Ей было 60 лет.

Екатерина Львовна умерла после тяжёлой и продолжительной болезни, — сообщили ТАСС в Театре на Малой Бронной, где актриса служила с 1984 года.

О дате, месте прощания и похорон в театре объявят позже.

Екатерина — дочь известного актёра Льва Дурова. Она родилась в Москве, в 1980 году окончила ГИТИС им. А. Луначарского и четыре года служила в Театре на Таганке, затем более 30 лет отдала Театру на Малой Бронной.

Широкой публике Екатерина Дурова известна по фильмам «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Поклонник» и «Юрьев день».

Как писал NEWS.ru, в Госконсерватории им. Римского-Корсакова Санкт-Петербурга сообщили, что российский народный артист Олег Талыпин умер. Причины смерти пока не раскрываются. Артист скончался на 91-м году жизни. Талыпин преподавал в Санкт-Петербургской консерватории с 1981 года. Кроме того, он работал в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии.