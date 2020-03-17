https://static.news.ru/photo/f9e4b0ec-6861-11ea-ba78-fa163e074e61_660.jpg Валентина Гагарина Фото: Александр Моклецов/РИА Новости

Супруга первого космонавта Юрия Гагарина Валентина скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

Валентина Ивановна Гагарина скончалась сегодня [17 марта], — цитирует ТАСС ЦПК.

В пресс-службе отметили также, что вопрос с местом и датой похорон женщины сейчас решается. 15 декабря 2020 года Валентина Гагарина должна была отметить своё 85-летие.

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