Супруга первого космонавта Юрия Гагарина Валентина скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).
Валентина Ивановна Гагарина скончалась сегодня [17 марта], —
цитируетТАСС ЦПК.
В пресс-службе отметили также, что вопрос с местом и датой похорон женщины сейчас решается. 15 декабря 2020 года Валентина Гагарина должна была отметить своё 85-летие.
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