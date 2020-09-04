Умерла телеведущая Александра Ливанская

https://static.news.ru/photo/edee6cd8-ef9d-11ea-824d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тележурналиcтка Александра Ливанская умерла в субботу на 65-м году жизни после продолжительной болезни. У неё было онкологическое заболевание.

Сегодня, ровно в полдень, не стало моей дорогой, любимой мамы. Александра Юрьевна Ливанская ушла после тяжёлой болезни, — цитирует ТАСС сообщение её сына Артемия Cимоняна.

Он отметил, что у Ливанской было онкологическое заболевание. По его словам, сама женщина и вся её семья боролись до последнего за жизнь. Он добавил, что отпевание и похороны пройдут 9 сентября.

Александра Ливанская родилась 23 февраля 1956 года в Москве. С 1978 года работала в Московской редакции ЦТ Гoстелерадио СССР, затем — корреспондентом информационной программы «Время». С 1997 года выпускала программу «Репортаж ни о чём» на телеканале «Россия». С января 1998 года вела программу «Здравствуй, мама!» на телеканале «ТВ Центр».

Как писал NEWS.ru, актриса Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме «Доживём до понедельника», умерла на 75-м году жизни. Об этом сообщила её подруга Нина Давыдова.

По словам женщины, всё произошло мгновенно. В тот трагичный вечер Давыдова и Печерникова сидели на крылечке дома в Ярославской области. Они занимались изготовлением поделок из дерева. Потом артистка с подругой отправились ужинать. Печерникова, как сообщила Давыдова, села за стол и у неё сразу же произошёл инфаркт. Когда врачи приехали, звезда советского фильма «Доживём до понедельника» была уже мертва.