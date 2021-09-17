Умерла судья, посадившая Навального

Судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, которая приняла решение о замене условного срока на реальный для оппозиционера Алексея Навального по делу «Ив Роше», скончалась. Об этом журналистам Znak.com сообщили в пресс-службе инстанции.

Судья Репникова Н. В. отчислена 18.08.2021 года в связи с её смертью, — рассказали в суде.

2 февраля Репникова приняла решение о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше», которое в Европейском суде по правам человека признали политически мотивированным. Судья Репникова приняла такое решение, так как Навальный не отмечался в инспекции ФСИН по условиям испытательного срока, пока находился на лечении в Германии.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года в самолёте, выполнявшем рейс из Томска в Москву. Оппозиционера госпитализировали в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. В больнице заявили, что не нашли ядов в организме пострадавшего. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Немецкие специалисты сообщили, что оппозиционер был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок». Эту информацию также подтвердили исследователи ОЗХО.

Навальный и его соратники утверждают, что он был отравлен российскими спецслужбами. Российские власти отрицают обвинения.

22 марта 2020 года органы следствия управления МВД на транспорте отказались возбуждать уголовное дело по результатам проверки после госпитализации Алексея Навального в Омске. Дело рассматривалось в 235-м гарнизонном военном суде.