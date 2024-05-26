Умерла стюардесса-рекордсмен Бетт Нэш Самая возрастная в мире стюардесса Бетт Нэш умерла в 88 лет

Стюардесса Бетт Нэш умерла в возрасте 88 лет, сообщает издание ABC News. Она была внесена в Книгу рекордов Гиннеса как представитель данной профессии с самой продолжительной карьерой.

Женщина родилась в Атлантик-Сити в 1936 году, через 21 год она начала работать стюардессой. Она посвятила этой работе 67 лет. В 2022 году она стала рекордсменкой по сроку службы.

Причины смерти не уточняются. По некоторым данным, у нее могло быть онкологическое заболевание.

Ранее на 96-м году жизни умер американский композитор, автор песен к фильмам компании Walt Disney Ричард Шерман. В корпорации уточнили, что последние часы жизни он провел в медицинском центре в Беверли-Хиллз. Шерман вместе с братом Робертом получил две премии «Оскар» за работу над музыкой к кинофильму «Мэри Поппинс» 1964 года. Кроме того, они были трижды удостоены премии «Грэмми».

До этого умерла советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России, театральный педагог, профессор кафедры театрального искусства Елена Муратова. Ей было 92 года. Коллектив Институт современного искусства выразил глубочайшие соболезнования ее родным и близким. Причина смерти не называется.