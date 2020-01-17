https://static.news.ru/photo/1996d09e-39c5-11ea-b229-fa163e074e61_660.jpg Ольга Попова Фото: hist.msu.ru

Доктор искусствоведения, профессор исторического факультета МГУ Ольга Попова скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщили в университете.

Она была специалистом по византийскому искусству и главой российской научной школы, а помимо этого — заслуженным преподавателем Московского университета и заведующей сектором византийского искусства Государственного института искусствознания.

В научных трудах Попова стремилась раскрыть смысл художественных форм изучаемых ею произведений — византийских и древнерусских иллюстрированных рукописей, икон, мозаик, фресок.

Преподавательская работа, кроме того, была главным делом её жизни, к которому она относилась с величайшей ответственностью и горячей любовью, передававшейся многочисленным ученикам, — сказано в сообщении вуза.

В МГУ выразили глубокие соболезнования близким Ольги Поповой.

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