Умерла мать Бориса Немцова

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Дина Яковлевна Немцова

Скончалась мать оппозиционера Бориса Немцова Дина, сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) дочь политика Жанна. Женщина умерла в возрасте 95 лет.

Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой, мамы моего папы, — написала Немцова.

Мать Немцова (в девичестве Эйдман) родилась 3 марта 1928 года. По профессии она была педиатром. Женщина имела звание заслуженного врача России.

Ранее стало известно о смерти историка, искусствоведа и писательницы Нины Молевой. Она скончалась 11 февраля на 99-м году жизни. Молева состояла в браке с художником-авангардистом Элием Белютиным и после его смерти передала коллекцию картин в дар по завещанию президенту Владимиру Путину как юридическому представителю России. Оценочная стоимость коллекции — примерно $2 млрд.

До этого ушел из жизни солист Академического симфонического оркестра Московской филармонии педагог Юрий Ларин. Он был преподавателем класса тубы МГК имени Чайковского. Его не стало в возрасте 84 лет.

Ранее сообщалось, что скончался заслуженный артист России Олег Арлахов. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет. В пресс-службе Нижегородского ТЮЗа назвали Арлахова одним из самых ярких и любимых актеров. Артист работал на сцене театра более 45 лет.