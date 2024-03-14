Умерла худрук московского Театра классического балета Наталия Касаткина

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Наталия Касаткина

Скончалась народная артистка РСФСР, художественный руководитель Театра классического балета в Москве, артистка балета Наталия Касаткина, передает РИА Новости со ссылкой на ее помощницу Валентину Бурьянову. Театральному деятелю было 89 лет. Информация о дате и месте прощания появится позднее, добавила Бурьянова.

Да, она умерла сегодня ночью, — сказала она.

Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве в семье выдающегося инженера. Она являлась артисткой балета и балетмейстером, солисткой Большого театра в 1954–1976 годах. Начиная с 1977 года вместе с мужем, танцовщиком Владимиром Василевым, руководила московским Театром классического балета. В 1984 году Касаткина была удостоена звания народной артистки РСФСР.

Ранее стало известно о скоропостижной смерти актера театра и кино Ильи Устюжанинова, ушедшего из жизни в возрасте 40 лет. В подмосковном театре «Камерная сцена», где Устюжанинов работал на протяжении восьми лет, заявили, что у актера остались жена и дочь. Причины смерти не раскрываются.

В начале марта ушел из жизни народный артист России и Украины Валерий Ивченко, ему было 84 года. Артист проработал в петербургском Большом драматическом театре более 40 лет. В последние годы Ивченко играл в БДТ в спектакле «Алиса» с Алисой Фрейндлих в постановке Андрея Могучего.