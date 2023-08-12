Умерла дочь Сергея Королева Дочь основоположника пилотируемой космонавтики Королева умерла в 88 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь основоположника советской пилотируемой космонавтики Сергея Королева Наталья умерла в возрасте 88 лет, сообщила ТАСС координатор программ Федерации космонавтики России Ирина Исаева. Причина смерти не называется.

Да, сыновья подтвердили информацию, — сказала Исаева.

В свою очередь историк космонавтики Александр Железняков сообщил, что прощание с Королевой пройдет 15 августа.

Наталья Королева являлась почетным гражданином подмосковного Королева, который считается одним из центров российской космонавтики. В течение жизни женщина была известна как высококвалифицированный хирург, доктор медицинских наук и опытный педагог. Королева работала в Московской городской клинической больнице имени Боткина, затем в НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, в 1982 году получила звание профессора Московской медицинской академии имени Сеченова.

Наталья Королева являлась лауреатом Госпремии СССР и премии имени Н. И. Пирогова Академии медицинских наук СССР. Она опубликовала более 200 научных работ, написала несколько книг о своем отце.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что советский ученый Сергей Королев был именно украинским специалистом, и сообщил о попытках «украсть» историю страны. Власти Украины до этого уже использовали имя Королева в контексте борьбы с советским прошлым. В частности, еще в 2021 году там запретили детскую книгу, на иллюстрации которой на первом космическом спутнике установлен флаг РФ. Также особое возмущение на Украине вызвал «созданный украинцем Сергеем Королевым первый искусственный спутник Земли», украшенный символикой РФ. По мнению экспертов, это «вводит детей в заблуждение и приписывает государству-агрессору чужие заслуги».