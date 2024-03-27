«Умереть боитесь?» Детей в «Крокусе» заставили танцевать в разгар теракта

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22 марта, в день теракта, в «Крокус Сити Холле» проходил чемпионат России по бальным танцам. Родители выступавших детей утверждают, что после начала стрельбы организаторы не прекратили турнир. С целью привлечь внимание органов к произошедшему адвокат и руководитель благотворительного фонда «Мы вместе» Ольга Лукманова обратилась в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России. Что происходило в тот вечер в зале, накажут ли организаторов чемпионата — в материале NEWS.ru.

Как на чемпионате по танцам узнали об атаке на «Крокус»

Чемпионат России по бальным танцам начался в одном из залов «Крокус Сити Холла» утром 22 марта. По словам матери одной из участниц конкурса, об атаке боевиков они узнали, когда их дети готовились к выступлениям.

«Вдруг в зал вбежала женщина, она истошно кричала. Я не сразу разобрала ее слова, подумала, что где-то произошла драка», — рассказала NEWS.ru мать одной из участниц турнира Ксения Моня.

По ее словам, так на ЧР узнали, что боевики начали стрельбу в «Крокусе». Как вспоминает женщина, они с дочерью сразу направились к выходу из зала.

Несмотря на сообщение о стрельбе, турнир продолжался, отметила мать участницы. Спортсменка и танцор Виктория Качалко рассказала, что организаторы ЧР даже не восприняли слова людей, услышавших стрельбу.

«Мы — несколько человек — стали судьям махать: мол, срочно останавливайте турнир! Реакции [от организаторов турнира] никакой не последовало. Пары продолжали танцевать на паркете, а родители в зале наблюдали!» — вспоминает собеседница NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что должны были сделать организаторы ЧР по танцам

По мнению Качалко, ведущий турнира или кто-то из жюри должен был выключить музыку «до выяснения обстоятельств» и позже организовать эвакуацию из зала. По словам тренера по бальным танцам Ольги Тарасовой, присутствующие на ЧР не знали, что делать. «Дети плакали, взрослых трясло. А турнир не останавливался», — рассказала она в беседе с NEWS.ru.

Как вспомнила Тарасова, на ее вопрос об эвакуации одна из судей ответила: «Вы что, умереть боитесь? Ну тогда убегайте, прячьтесь». Моня процитировала другого организатора ЧР: «Кто вас заставлял бежать, за вами же не гнались автоматчики». По словам матери юной танцовщицы, зрителям в тот момент пришлось самим принимать решения о дальнейших действиях для спасения себя и детей.

«Какой-то мужчина крикнул, мол, бегите до баннера и потом налево. На пути висели волейбольные сетки, и мы их разрывали, чтобы попасть к запасному выходу. Когда оказались на улице, папа нашего партнера по танцам побежал на парковку за своей машиной. В автомобиль прыгнули все покинувшие „Крокус“ родители и дети, кто-то забрался в багажник. И мы с большим количеством людей в одной машине потихонечку начали выезжать с боковой стороны „аквариума“», — отметила Моня.

Педагог одной из детских групп Анна С. предполагает, что из-за громкой музыки многие зрители даже не слышали выстрелов. По ее информации, турнир продолжался более 35 минут после начала атаки на «Крокус».

«Хотя любой организатор мероприятия знает, что даже при малейшей опасности турнир должен быть остановлен. По всем нормативам так. Далее нужно вывести людей в безопасное место и уже затем выяснять причины происходящего. Этого не произошло», — объяснила педагог.

Она предположила, что участников и гостей ЧР заранее не проинформировали об аварийных выходах, поэтому покинувшие здание дети бежали через мост рядом с «Крокусом» в костюмах и танцевальной обуви.

Качалко согласна с Анной С. «Ни одни занятия танцами и высокие победы не стоят того, что пережили дети тем вечером», — считает она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске

Накажут ли организаторов ЧР по танцам

Ссылаясь на показания родителей детей, адвокат Ольга Лукманова отметила, что их основные претензии относятся к действиям судьи ЧР Карины Калиничевой. «Огромное счастье, что никто из юных танцоров не погиб. Но это не заслуга организаторов турнира. А вот их халатное отношение к детям, к их здоровью и жизням я считаю недопустимым... Генеральная прокуратура и Следственный комитет совершенно точно разберутся в ситуации», — высказала мнение юрист.

Председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова согласна с коллегой. Она считает, что организаторы чемпионата были должны прекратить выступления после звуков стрельбы.

«Организатор, как правило, знаком с планировкой концертного зала и с вариантами эвакуации. Однако мы слышим от участников, что им чуть ли не в приказном порядке велели танцевать дальше... То есть организаторы турнира приняли решение, которое могло повлечь жертвы, подверли опасности жизни детей. На мой взгляд, это серьезное преступление», — объяснила Архипова.

По мнению собеседницы NEWS.ru, организаторов чемпионата могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске

Почему ЧР по танцам в «Крокусе» не остановили после стрельбы

Юрист Наталия Смирнова, дочери которой также занимаются бальными танцами, предположила, почему организаторы не стали останавливать ЧР в «Крокусе».

«Приехала вся страна на этот чемпионат. Высокие ставки, адреналин... Прекращение турнира чревато финансовыми потерями. [Организаторы] не оценили риски, решили, видимо, что как-то обойдется», — считает юрист.

Смирнова предположила, что организаторы даже крупных бальных турниров «экономят на всем». По ее мнению, также не хватает профессиональных администраторов, которые бы хорошо знали схему эвакуации из здания. Проведение подобных массовых мероприятий необходимо тщательно согласовывать с полицией и пожарными службами, делали ли это организаторы ЧР в «Крокусе», предстоит проверить, подытожила юрист.

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