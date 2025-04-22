Умер Зураб Церетели: фото самого известного скульптора 1990-х

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Зураб Церетели

Скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер в кругу своей семьи. Ему был 91 год. В последнее время художник редко появлялся на публике и занимался творчеством у себя на даче.

Церетели начал активно работать в области монументального искусства с конца 1960-х. Он создавал скульптуры, панно и другие произведения. В 1980 году его назначили главным художником Олимпийских игр в Москве.

В 1988-м Церетели был избран действительным членом Академии художеств СССР. С 1997 по 2025 годы скульптор являлся президентом Российской академии художеств.

В 1992-м он возглавил Московский международный фонд содействия ЮНЕСКО, а через четыре года был избран Послом доброй воли ЮНЕСКО.

Церетели создал несколько тысяч произведений живописи, графики, скульптуры и монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики и панно). Помимо России и Грузии, его работы представлены в Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Испании, Италии, Литве, США, Уругвае, Франции, Японии, а также на Украине.

В 1999 году Церетели основал и возглавил Московский музей современного искусства, специализирующийся на искусстве XX и XXI веков.

Скульптор считался одним из самых богатых грузин в мире. По версии газеты The Georgian Times, в 2007 году состояние Церетели оценивалось в $2 млрд.

После распада СССР художник стал гражданином Грузии, но продолжал активно работать не только на родине, но и в РФ. В июне 2003 года за особые заслуги перед страной президент Владимир Путин предоставил Церетели российское гражданство.

В последние годы скульптор жил в Переделкино на юго-западе Москвы. Местный краеведческий Telegram-канал отмечал, что в 1988 году он приобрел в поселке дачу, ранее принадлежавшую русской и французской художнице-авангардистке Надежде Ходасевич-Леже.

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