Скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер в кругу своей семьи. Ему был 91 год. В последнее время художник редко появлялся на публике и занимался творчеством у себя на даче.
Церетели начал активно работать в области монументального искусства с конца 1960-х. Он создавал скульптуры, панно и другие произведения. В 1980 году его назначили главным художником Олимпийских игр в Москве.
В 1988-м Церетели был избран действительным членом Академии художеств СССР. С 1997 по 2025 годы скульптор являлся президентом Российской академии художеств.
В 1992-м он возглавил Московский международный фонд содействия ЮНЕСКО, а через четыре года был избран Послом доброй воли ЮНЕСКО.
Церетели создал несколько тысяч произведений живописи, графики, скульптуры и монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики и панно). Помимо России и Грузии, его работы представлены в Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Испании, Италии, Литве, США, Уругвае, Франции, Японии, а также на Украине.
В 1999 году Церетели основал и возглавил Московский музей современного искусства, специализирующийся на искусстве XX и XXI веков.
Скульптор считался одним из самых богатых грузин в мире. По версии газеты The Georgian Times, в 2007 году состояние Церетели оценивалось в $2 млрд.
После распада СССР художник стал гражданином Грузии, но продолжал активно работать не только на родине, но и в РФ. В июне 2003 года за особые заслуги перед страной президент Владимир Путин предоставил Церетели российское гражданство.
В последние годы скульптор жил в Переделкино на юго-западе Москвы. Местный краеведческий Telegram-канал отмечал, что в 1988 году он приобрел в поселке дачу, ранее принадлежавшую русской и французской художнице-авангардистке Надежде Ходасевич-Леже.
Самые яркие кадры из жизни Церетели — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Эдуард Песов/РИА Новости
Зураб Церетели с макетом своей будущей скульптуры «Добро побеждает зло». 1989 год
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Зураб Церетели (в центре) руководит работой в творческих мастерских им. Вучетича. 1994 год
Фото: Александр Поляков/РИА Новости
Президент Чили Рикардо Лагос (справа) вручает Зурабу Церетели (слева) орден Габриэлы Мисстраль за заслуги в области образования и культуры. 2002 год
Фото: Саверкин Александр/ITAR/TASS
Церетели во время открытия своей персональной выставки в Национальном художественном музее Белоруссии. 2006 год
Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Зураб Церетели на презентации своего нового произведения в Москве. 2008 год
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Зубра Церетели (справа) на открытии своей персональной выставки «100 работ из Парижа» в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи. 2009 год
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Зураб Церетели (слева) награжден орденом Почетного легиона. 2010 год
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Зураб Церетели на своем мастер-классе для детей — победителей Международной выставки-конкурса «Белая Ворона». 2015 год