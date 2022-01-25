Умер журналист Владимир Губарев

На 84-м году жизни в Москве скончался советский писатель, журналист и драматург Владимир Губарев, сообщается в Telegram-канале Союза журналистов России. Губарев прежде всего известен по работе в газетах «Комсомольская правда» и «Правда», где он занимался темами науки и освоения космоса.

Ушёл из жизни журналист Владимир Степанович Губарев. Союз журналистов России выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам покойного, — говорится в сообщении.

Губарев также освещал проблемы геологии, природопользования, минерально-сырьевых ресурсов, управления горной промышленностью в экстремальных природно-климатических условиях Севера.

26 апреля 1986 года первым из репортёров оказался на месте Чернобыльской аварии — уже через несколько часов после первых взрывов. Под впечатлением от увиденного написал пьесу «Саркофаг», которая была поставлена в 56 театрах мира и имела огромный успех, особенно в Японии. В Великобритании пьеса была отмечена театральной премией имени Лоуренса Оливье.

Сегодня, 25 января, в Москве скончался поэт и журналист Юрий Поройков. Среди его работ — стихи к песне «Помолчим» Эдиты Пьехи и композиция «Воспоминание» Михаила Боярского. Ему было 86 лет

Поэт скончался в своей квартире на улице Достоевского. Причины смерти не уточняются. Также пока неизвестны дата и место похорон.