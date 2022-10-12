Умер журналист телеканала «Россия 1» Олег Пакшин

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После тяжелой болезни умер журналист телеканала «Россия 1» Олег Пакшин. Ему было 39 лет. Об том сообщает РИА Новости. По информации коллег журналиста, последние три года он боролся с онкологическим заболеванием.

Между собой мы его называли Пакшин-продакшен. Потому что многие сюжеты, которые он делал, были про программы, про проекты, которые выпускает и производит наш телеканал. И до сих пор не верится, конечно, — рассказал ведущий информационной программы «Вести» Денис Полунчуков.

Олег Пакшин начинал журналистскую карьеру в ГТРК «Поморье», в дальнейшем занимал должность специального корреспондента на «Пятом канале». В 2013 году пришел работать на телеканал «Россия 1» в информационную программу «Вести».

Пакшин являлся лауреатом премии телеканала НТВ «Прфессия репортер» за сюжет о юбилее Михаила Ломоносова.

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