Умер заслуженный артист России Олег Арлахов

Фото: vk.com/tyuz_nn

Олег Арлахов

Заслуженный артист России Олег Арлахов скончался 9 февраля на 76-м году жизни, сообщили в пресс-службе Нижегородского ТЮЗа. Причина смерти не уточняется. Прощание с артистом состоится 13 февраля.

Мы прощаемся с одним из самых ярких и любимых актеров ТЮЗа. Актером создано множество прекраснейших ролей, несколько поколений зрителей узнавали театр с созданных им на сцене замечательных ролей. Он оставался одним из самых любимых и значимых актеров в ТЮЗе больше 45 лет, всю свою театральную жизнь, — говорится в некрологе.

Арлахов родился 8 июля 1948 года. В 1967-м окончил Нижегородское театральное училище и в том же году стал актером Нижегородского ТЮЗа. Он имел редкое хобби — создавал необычные изделия из кости. В театре Нижнего Новгорода Арлахов проработал вплоть до 2013 года.

Артист побывал в десятках сценических образах, в число которых входят лось в «Аэлите», Иван в «Коньке-Горбунке», кот Базилио в «Приключениях Буратино», король в «Золушке» и «Снежной королеве», Савельич в «Капитанской дочке», Билл в «Вожде краснокожих».

Ранее стало известно, что актер театра и кино Дмитрий Овчинников, сыгравший роль в сериале «Универ», скончался в возрасте 50 лет. Артист ушел из жизни 1 февраля после тяжелой и продолжительной болезни. Известность артисту принесли роли в сериалах «Склифосовский», «Универ», «Молодежка» и других.