Умер заразившийся COVID-19 главный врач Троице-Сергиевой лавры

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Главный врач Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии игумен Тихон умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на странице лавры в соцсетях.

Его смерть подтвердили в рабочей группе при патриархе Кирилле. По данным «Интерфакса», игумен скончался ещё 5 мая.

В монастыре отец Тихон исполнял послушание главного врача Троице-Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии. В 2010 году его возвели в сан игумена.

Как писал NEWS.ru, в ночь на 4 мая от коронавируса умер митрополит Иона — почётный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево.