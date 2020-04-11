Умер возможно заражённый коронавирусом муфтий Ингушетии

Муфтий Ингушетии скончался в местной больнице. Результат первого теста мужчины на коронавирус дал положительный результат.
10 апреля он был доставлен в учреждение с подозрением на СOVID-19,
Ранее NEWS.ru писал, что в Коми в ближайшее время на карантин закроют Усинскую центральную районную больницу из-за врача, заразившегося коронавирусом. Медик 30 марта вернулся в Усинск из Санкт-Петербурга, где был в командировке, и сразу приступил к работе. В настоящее время пытаются установить всех пациентов и коллег, с которыми он контактировал.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.
В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.
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