Умер возможно заражённый коронавирусом муфтий Ингушетии

https://static.news.ru/photo/379c56dc-7bff-11ea-892b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Имамы Алимы Ингушетии/youtube.com

Муфтий Ингушетии скончался в местной больнице. Результат первого теста мужчины на коронавирус дал положительный результат.

10 апреля он был доставлен в учреждение с подозрением на СOVID-19, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в региональном Минздраве. Его подключили к аппарату доставки кислорода.

Ранее NEWS.ru писал, что в Коми в ближайшее время на карантин закроют Усинскую центральную районную больницу из-за врача, заразившегося коронавирусом. Медик 30 марта вернулся в Усинск из Санкт-Петербурга, где был в командировке, и сразу приступил к работе. В настоящее время пытаются установить всех пациентов и коллег, с которыми он контактировал.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.