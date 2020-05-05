Умер вице-президент корпорации «Иркут»

https://static.news.ru/photo/9a2244ca-8e96-11ea-9c18-fa163e074e61_660.jpg Игорь Виноградов Фото: scac.ru

Топ-менеджер корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался после болезни. Его смерть подтвердили в самой компании.

Безвременная кончина нашего коллеги и товарища — огромная утрата для всего гражданского авиастроения России, — отметили в корпорации.

Игорь Виноградов был профессионалом в области авиации, он занимался сертификацией российских самолётов SSJ 100.

По словам источника РБК в компании, топ-менеджер в субботу, 2 мая, был госпитализирован с пневмонией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что композитор и музыкальный руководитель группы «Ласковый май» Владимир Бойко скончался после продолжительной болезни. О его смерти на своей странице в Instagram сообщил продюсер Андрей Разин.