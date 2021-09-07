Умер ветеран «Известий» Леонид Камынин

Ветеран издания «Известия», журналист-международник, ставший первым корреспондентом издания на Кубе, Леонид Камынин умер в возрасте 93 лет. Он работал в «Известиях» более 44 лет, передаёт РЕН ТВ.

Подробности о кончине известного журналиста не сообщаются .

Известно, что Камынин пришёл в газету ещё в 1951 году. Тогда он расположился в международном отделе и стал экспертом по Латинской Америке. Позднее он отправился на Кубу, откуда смог освещать события, связанные с революцией в стране.

Отмечается, что за долгую карьеру журналиста Камынин поработал в Чили, Аргентине, Перу и Боливии.

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