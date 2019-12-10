https://static.news.ru/photo/24108ed0-1b1f-11ea-8ec7-fa163e074e61_660.jpg Пит Фрейтс Фото: PeteFrates3/twitter.com

В США скончался бейсболист Пит Фрейтс. Он считается вдохновителем Ice Bucket Challenge — флешмоба с обливанием ледяной водой в поддержку больных боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Спортсмен умер после продолжительной борьбы с этой болезнью.

О смерти Фрейтса сообщает 10 декабря Бостонский колледж — альма-матер бейсболиста. БАС — прогрессирующее неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы. От него умер и знаменитый физик Стивен Хокинг.

Challenge приобрёл широкую популярность в августе 2014 года. Тогда к нему присоединилось множество известных людей: от Вин Дизеля до Владимира Жириновского. Участники должны были облиться холодной водой, заплатив $10 в фонд, и бросить вызов ещё трём участникам. В случае отказа вылить на себя ведро воды получивший вызов должен был заплатить уже $100. Все пожертвования, собранные в результате флешмоба, поступили в ALS Association, организацию, которая ищет лекарство от БАС. За период с 29 июля по 28 августа ею было получено почти $100 миллионов.

Ранее химики и биологи РАН сделали открытие, которое поможет создать лекарство от болезни Альцгеймера, писал NEWS.ru. Они выяснили, что «наномячи» из углерода могут поглощать токсичные белки и препятствуют накоплению белкового «мусора» в клетках мозга. Последний возникает из «полезного» белка APP, играющего важную роль в формировании связей между нейронами. У страдающих болезнью Альцгеймера «обрезки» этого белка (бета-амилоиды) по какой-то причине не «утилизируются» должным образом. В результате он накапливается в тканях мозга, формирует там токсичные саморазмножающиеся клубки, а они постепенно убивают нейроны.

Российские учёные провели испытания на мозге крыс и обнаружили, что производные фуллерена С60 хорошо связываются с бета-амилоидом. Они создали несколько модификаций этого «наномяча». Оказалось, что все варианты соединений активно связывались с молекулами ab42, препятствуя формированию бляшек и их скоплению в нервной ткани.