Модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. С 2016 года легендарный кутюрье боролся с коварным заболеванием, но болезнь оказалась сильнее.

Стилист Влад Лисовец назвал смерть Юдашкина большой трагедией для России. По его словам, Юдашкин был одним из главных символов российской моды, его наряды любили все российские артисты. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что модельер был мужественным человеком, который долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Юдашкин — народный художник Российской Федерации. Он родился в 1963 году в поселке Баковка Московской области. Обучался в Московском индустриальном техникуме, который окончил с отличием в 1986 году по специальностям «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика».

В 1991 году Юдашкин основал Дом моды Valentin Yudashkin. В том же году в Париже была представлена первая коллекция модельера, состоявшая из 150 моделей. В 1994 и 1996 годах Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России. В 2008 году участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС РФ.

Валентин Юдашкин в молодости

Фото: Социальные сети Валентина Юдашкина

Валентин Юдашкин в молодости

Художник-модельер Валентин Юдашкин за работой, 1986 год

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Художник-модельер Валентин Юдашкин за работой, 1986 год

Валентин Юдашкин, художник по макияжу Центрального проектного конструкторского и технологического бюро Министерства бытового обслуживания населения РСФСР во время работы в экспериментальной студии рекламы, моды и декоративной косметики, 1986 год

Фото: Ю. Желудев/РИА Новости

Валентин Юдашкин, художник по макияжу Центрального проектного конструкторского и технологического бюро Министерства бытового обслуживания населения РСФСР во время работы в экспериментальной студии рекламы, моды и декоративной косметики, 1986 год

Московский художник-модельер Валентин Юдашкин с моделями, 1988 год

Фото: А. Володин/РИА Новости

Московский художник-модельер Валентин Юдашкин с моделями, 1988 год

Художник-модельер Валентин Юдашкин принимает поздравления после демонстрации своих моделей. Петровский пассаж, 1992 год

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Художник-модельер Валентин Юдашкин принимает поздравления после демонстрации своих моделей. Петровский пассаж, 1992 год

Валентин Юдашкин (2-й слева) и Иосиф Кобзон (2-й справа) среди участников праздничного шоу в честь 10-летия Дома моды «Валентин Юдашкин»

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Валентин Юдашкин (2-й слева) и Иосиф Кобзон (2-й справа) среди участников праздничного шоу в честь 10-летия Дома моды «Валентин Юдашкин»

Валентин Юдашкин (справа) и его жена Марина (слева) после окончания праздничного шоу в честь 10-летия Дома моды В. Юдашкина

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Валентин Юдашкин (справа) и его жена Марина (слева) после окончания праздничного шоу в честь 10-летия Дома моды В. Юдашкина

Вице-премьер РФ, министр финансов РФ Алексей Кудрин, российский модельер Валентин Юдашкин и Сати Спивакова (слева направо) в фойе Большого зала Московской консерватории на Фестивале классической музыки «Владимир Спиваков приглашает...», 2001 год

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Вице-премьер РФ, министр финансов РФ Алексей Кудрин, российский модельер Валентин Юдашкин и Сати Спивакова (слева направо) в фойе Большого зала Московской консерватории на Фестивале классической музыки «Владимир Спиваков приглашает...», 2001 год

Модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин (слева направо) перед началом церемонии вручения премий журнала GQ «Люди года 2007» в фойе театра Et Cetera, 2008 год

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин (слева направо) перед началом церемонии вручения премий журнала GQ «Люди года 2007» в фойе театра Et Cetera, 2008 год

Валентин Юдашкин и Владимир Путин в здании Генштаба Минобороны во время осмотра новой формы для военнослужащих, 2008 год

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Валентин Юдашкин и Владимир Путин в здании Генштаба Минобороны во время осмотра новой формы для военнослужащих, 2008 год

Валентин Юдашкин и Алла Пугачева, 2009 год

Фото: Alexei Pantsikov/Russian Look/Global Look Press

Валентин Юдашкин и Алла Пугачева, 2009 год

Художник-модельер Валентин Юдашкин (на первом плане) с супругой Мариной и дочерью Галиной (слева направо на втором плане) проходит по красной дорожке во время церемонии открытия Исторической сцены Большого театра в Москве, 2011 год

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Художник-модельер Валентин Юдашкин (на первом плане) с супругой Мариной и дочерью Галиной (слева направо на втором плане) проходит по красной дорожке во время церемонии открытия Исторической сцены Большого театра в Москве, 2011 год

Дизайнер-модельер Валентин Юдашкин с дочерью Галиной и внуком Анатолием на показе весенне-летней коллекции — 2017 Дома Моды Valentin Yudashkin в рамках Недели моды в Москве «Сделано в России», 2017 год

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дизайнер-модельер Валентин Юдашкин с дочерью Галиной и внуком Анатолием на показе весенне-летней коллекции — 2017 Дома Моды Valentin Yudashkin в рамках Недели моды в Москве «Сделано в России», 2017 год

Модельер Валентин Юдашкин во время показа своей коллекции на открытии XXV юбилейной Недели моды на тему «Реновация» в Гостином дворе, 2019 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модельер Валентин Юдашкин во время показа своей коллекции на открытии XXV юбилейной Недели моды на тему «Реновация» в Гостином дворе, 2019 год

Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной после показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве, 2022 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной после показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве, 2022 год

Дизайнер Валентин Юдашкин и певец Филипп Киркоров на показе своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве, 2022 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дизайнер Валентин Юдашкин и певец Филипп Киркоров на показе своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве, 2022 год

Член жюри открытого шоу-турнира по фигурному катанию «Русский вызов» модельер Валентин Юдашкин, март 2023 года

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Член жюри открытого шоу-турнира по фигурному катанию «Русский вызов» модельер Валентин Юдашкин, март 2023 года