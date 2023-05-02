Олицетворение российской моды: умер модельер Валентин Юдашкин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модельер Валентин Юдашкин во время показа своей коллекции на открытии XXV юбилейной Недели моды на тему «Реновация» в Гостином дворе, 2019 год

Модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. С 2016 года легендарный кутюрье боролся с коварным заболеванием, но болезнь оказалась сильнее.

Стилист Влад Лисовец назвал смерть Юдашкина большой трагедией для России. По его словам, Юдашкин был одним из главных символов российской моды, его наряды любили все российские артисты. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что модельер был мужественным человеком, который долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Юдашкин — народный художник Российской Федерации. Он родился в 1963 году в поселке Баковка Московской области. Обучался в Московском индустриальном техникуме, который окончил с отличием в 1986 году по специальностям «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика».

В 1991 году Юдашкин основал Дом моды Valentin Yudashkin. В том же году в Париже была представлена первая коллекция модельера, состоявшая из 150 моделей. В 1994 и 1996 годах Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России. В 2008 году участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС РФ.