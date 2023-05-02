Модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. С 2016 года легендарный кутюрье боролся с коварным заболеванием, но болезнь оказалась сильнее.
Стилист Влад Лисовец назвал смерть Юдашкина большой трагедией для России. По его словам, Юдашкин был одним из главных символов российской моды, его наряды любили все российские артисты. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что модельер был мужественным человеком, который долгое время боролся с тяжелой болезнью.
Юдашкин — народный художник Российской Федерации. Он родился в 1963 году в поселке Баковка Московской области. Обучался в Московском индустриальном техникуме, который окончил с отличием в 1986 году по специальностям «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика».
В 1991 году Юдашкин основал Дом моды Valentin Yudashkin. В том же году в Париже была представлена первая коллекция модельера, состоявшая из 150 моделей. В 1994 и 1996 годах Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России. В 2008 году участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС РФ.
Фото: Ю. Желудев/РИА Новости
Валентин Юдашкин, художник по макияжу Центрального проектного конструкторского и технологического бюро Министерства бытового обслуживания населения РСФСР во время работы в экспериментальной студии рекламы, моды и декоративной косметики, 1986 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Художник-модельер Валентин Юдашкин принимает поздравления после демонстрации своих моделей. Петровский пассаж, 1992 год
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Валентин Юдашкин (2-й слева) и Иосиф Кобзон (2-й справа) среди участников праздничного шоу в честь 10-летия Дома моды «Валентин Юдашкин»
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Валентин Юдашкин (справа) и его жена Марина (слева) после окончания праздничного шоу в честь 10-летия Дома моды В. Юдашкина
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Вице-премьер РФ, министр финансов РФ Алексей Кудрин, российский модельер Валентин Юдашкин и Сати Спивакова (слева направо) в фойе Большого зала Московской консерватории на Фестивале классической музыки «Владимир Спиваков приглашает...», 2001 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин (слева направо) перед началом церемонии вручения премий журнала GQ «Люди года 2007» в фойе театра Et Cetera, 2008 год
Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
Валентин Юдашкин и Владимир Путин в здании Генштаба Минобороны во время осмотра новой формы для военнослужащих, 2008 год
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Художник-модельер Валентин Юдашкин (на первом плане) с супругой Мариной и дочерью Галиной (слева направо на втором плане) проходит по красной дорожке во время церемонии открытия Исторической сцены Большого театра в Москве, 2011 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Дизайнер-модельер Валентин Юдашкин с дочерью Галиной и внуком Анатолием на показе весенне-летней коллекции — 2017 Дома Моды Valentin Yudashkin в рамках Недели моды в Москве «Сделано в России», 2017 год
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Модельер Валентин Юдашкин во время показа своей коллекции на открытии XXV юбилейной Недели моды на тему «Реновация» в Гостином дворе, 2019 год
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной после показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве, 2022 год
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дизайнер Валентин Юдашкин и певец Филипп Киркоров на показе своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве, 2022 год