Умер участник первой советской экспедиции на Эверест Эдуард Мысловский

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Заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму Эдуард Мысловский умер в возрасте 86 лет, сообщает пресс-служба Федерации альпинизма России. Он являлся участником первой советской экспедиции на Эверест, которая состоялась весной 1982 года.

За свое восхождение Мысловский удостоился звания заслуженного мастера спорта и был награжден орденом Ленина. В 1989 году он выступил в качестве руководителя советской экспедиции на Каченджангу. Тогда Мысловский поднялся на высоту 8300 метров, за что получил орден Трудового Красного Знамени и был удостоен звания заслуженного тренера СССР.

Похороны альпиниста пройдут 18 декабря в большом зале Никольско-Архангельского крематория.

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