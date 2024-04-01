Умер участник известной команды КВН Капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Пелишенко умер в возрасте 72 лет

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Известный юморист, капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко скончался в возрасте 72 лет, сообщила в Telegram-канале журналистка Сусанна Альперина. По ее словам, артист был талантливым и порядочным человеком.

Ушел Слава, Светослав Пелишенко. Сэр Капитан команды Джентльменов. Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый. Унес с собой кусочек моей жизни, кусочек моего сердца. Всегда восхищалась им и высоко ценила, как и его друзья КВНщики, физики и не только, — заявила Альперина.

Пелишенко — кандидат физико-математических наук, который во второй половине жизни работал в отделе юмористических программ на российском телевидении. В том числе он был автором программ «Голубой огонек», «Городок», «Юрмалина» и других. Команда «Одесские джентльмены» дважды становилась чемпионом высшей лиги КВН.

Ранее народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался в возрасте 88 лет. Он, как уточняется, умер тихо, во сне. В момент смерти рядом находилась его дочь. При этом незадолго до его смерти директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова заявила о выписке Соломина из больницы. Она рассказала, что в медицинском учреждении он встретил новогодние праздники, и очень рвался на работу.