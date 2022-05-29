Умер телеведущий Алексей Бегак

Алексей Бегак / Фото smotrim.ru

Российский художник и телеведущий Алексей Бегак скончался в возрасте 62 лет, подтвердил агентству ТАСС актёр Леонид Ярмольник. Информация о его смерти ранее появилась на платформе «Смотрим». О причине смерти не сообщается.

Да, это произошло сегодня. Лешеньки не стало. Это мой близкий друг, я даже не знаю, что сказать, — сказал собеседник агентства.

Алексей Бегак родился 10 марта 1960 года в Москве. Он окончил Московский государственный художественный институт им. Сурикова и работал в качестве художника-иллюстратора и дизайнера книг. Работы Бегака по живописи появлялись во многих галереях, они находятся в частных коллекциях в России, США, Германии, Японии, Англии. На телеканале «Культура» он на протяжении долгих лет был ведущим программы «Правила жизни», являлся участником проекта «Большая опера», выступал в роли ведущего игры «Гений».

На этой неделе стало известно о смерти ведущего солиста театра «Кремлевский балет» Анатолия Соя. Он умер на 23-м году жизни 24 мая, сообщили на странице Государственного Кремлевского дворца в соцсети «ВКонтакте». Информации о причине смерти не поступало, однако друг артиста Даниил Кудрявцев отметил в соцсетях, что Соя умер в результате отравления бытовым газом.