Умер свидетель, который первым нашёл палатку группы Дятлова в 1959 году

https://static.news.ru/photo/b6868f24-c41d-11ea-a188-fa163e074e61_660.jpg Фото: m.kino-teatr.ru

Турист Михаил Шаравин, который в 1959 году нашёл палатку и первых погибших из группы Игоря Дятлова в Уральских горах, скончался в возрасте 84 лет.

Михаил Петрович скончался 3 июля на 85-м году жизни. Главный свидетель умер. Это самый первый свидетель по всем понятиям, — сообщил РИА Новости руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич.

По словам Кунцевича, все показания свидетеля, связанные с поисковыми работами, сохранились в фонде:

Он грамотно выступал всегда, не лукавил, не скрывал. Он всё равно остаётся свидетелем.

Трагедия произошла ночью 2 февраля 1959 года. Турпоход был посвящён XXI съезду КПСС. За две с небольшим недели его участники должны были преодолеть на лыжах не менее 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала — Отортен и Ойка-Чакур. 12 февраля туристы должны были дойти до конечной точки маршрута — посёлка Вижай — и послать телеграмму в спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. Однако этого не случилось.

Начались поиски пропавших. Замёрзших насмерть девять человек обнаружили в конце февраля. В память о погибшей тургруппе место в окрестностях горы Отортен, где случилась трагедия, получило название перевал Дятлова.

Обращения родственников погибших, общественных организаций и СМИ, не удовлетворённых результатами расследования 1959 года, побудили Генпрокуратуру России возобновить дело в сентябре 2019 года. Результаты следствия представили 11 июля. По версии прокуратуры, молодые люди покинули палатку, чтобы укрыться от лавины, но потом не смогли её найти и поэтому погибли.

При этом в фонде Дятлова с такими выводами не согласны. Там давно настаивают, что виной всему стала техногенная катастрофа, в частности аварийный полёт ракеты, писал NEWS.ru.