Умер создатель кота Леопольда и Мамонтенка

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Вячеслав Назарук,

Художник-постановщик Вячеслав Назарук, причастный к созданию советских мультфильмов «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка» и «Крошка енот», скончался 28 января на 82-году жизни, сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По словам журналиста, прощание с мультипликатором пройдет 1 февраля в Храме Царевича Димитрия при Первой градской больнице.

28 января скончался художник-постановщик мультфильмов «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертенок с пушистым хвостом» и многих других. Прощание с Вячеславом Назаруком состоится 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Димитрия при Первой градской больнице, — написал Капков.

В 1985 году Назарук стал лауреатом Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей. Он удостоился награды за серию мультфильмов о коте Леопольде.

Позднее Назарука пригласили в США на студию Дисней-фильм: там он читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции. В последние годы жизни мультипликатор писал картины, которые были посвящены древнерусской истории.

Ранее в пресс-службе губернатора Нижегородской области сообщили, что в возрасте 85 лет скончался нижегородский журналист и писатель, бывший собственный корреспондент Гостелерадио СССР Александр Цирульников. В разные годы его гостями и собеседниками были Юрий Гагарин, Виктор Коноваленко и Иннокентий Смоктуновский, Леонид Утесов и Дмитрий Шостакович и многие другие.