Умер советский диссидент Файнберг, осудивший ввод войск в Чехословакию

Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Виктор Файнберг

Советский диссидент, борец с антисемитизмом Виктор Файнберг скончался на 92-м году жизни, сообщил депутат петербургского Закса, зампред партии «Яблоко» Борис Вишневский в своем Telegram-канале. Файнберг был одним из восьми человек, протестовавших на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году.

На 92-м году жизни ушел Виктор Файнберг — один из легендарной восьмерки, вышедшей 25 августа 1968 года на Красную площадь в знак протеста против подавления «пражской весны». Недавно в Петербурге был на показе фильма о нем — «Ахарай!» («За мной!», на иврите). Светлая память мужественному человеку, — написал Вишневский.

После задержания в 1968 году на акции против ввода советских войск в Чехословакию Файнбергу предъявили обвинение по статьям об участии в беспорядках и распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Психиатрическая экспертиза признала диссидента невменяемым, и его подвергли принудительному лечению.

До этого в 1957 году его приговорили к году исправительных работ за драку с милиционером, который позволил себе антисемитское оскорбление.

Также сегодня на 71-м году жизни скончался российский политолог и востоковед Алексей Малашенко. Он считался одним их ведущих российских специалистов по вопросам ислама. С конца 2016 года Малашенко работал научным руководителем в институте «Диалог цивилизаций».