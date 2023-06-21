Умер сооснователь букмекерской конторы 1хBet В Швейцарии скончался сооснователь букмекерской конторы 1xBet Каршков

Фото: Социальные сети

Сергей Каршков

В Швейцарии скончался сооснователь крупнейшей букмекерской конторы 1xBet Сергей Каршков, об этом сообщил в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) его друг, основатель анимационной студии Toonbox Павел Мунтян (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, бизнесмен проходил в Швейцарии диспансеризацию. Контрастное вещество для МРТ вызвало аллергическую реакцию у Каршкова, тот впал в кому и умер.

Серега был один из самых спортивных и здоровых людей, которых я знал! Как бык! Поехал в Швейцарию на чекап... Контрастная жидкость для МРТ и последующее МРТ привели сперва к аллергии, потом к коме, а потом к смерти, — написал Мунтян.

Сергей Каршков родился в 1980 году в Киевской области. Будучи совершеннолетним, он переехал в Брянск, некоторое время возглавлял местный отдел УВД по борьбе с киберпреступностью. В конце нулевых он стал сооснователем крупнейшей в настоящее время букмекерской компании 1xBet. Следственный комитет считает, что работу конторы поддерживали в том числе из Брянска.

Позднее троим основателям букмекерской конторы Сергею Каршкову, Роману Семиохину и Дмитрию Казорину предъявили обвинение по двум уголовным статьям в России. В связи с этим они переехали на Кипр.

Как сообщал ранее «Коммерсант», после объявленной мобилизации клиентура букмекерских компаний в России сократилась на 20%. Активность в конце сентября и начале октября 2022 года могла пойти на спад в связи с блеклой событийностью.