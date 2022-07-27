Умер солист Мариинского театра Юрий Марусин

Фото: Эттингер/РИА Новости

Народный артист России Юрий Марусин

Умер один из ведущих солистов оперы Мариинского театра народный артист России Юрий Марусин. Об этом сообщили в пресс-службе театра и отметили, что его звонкий, сильный, гибкий, узнаваемый с первой ноты тенор звучал со сцены четыре десятилетия.

Юрий Михайлович скончался 27 июля, это произошло ночью. Ему было 76 лет, — сообщили в пресс-службе.

Юрий Марусин окончил Ленинградскую консерваторию. Еще в 1980 году он стал солистом Кировского, а ныне Мариинского театра. Он исполнил более 50 партий как тенор, в его репертуаре партии из отечественных и мировых опер. Эталонным остался его образ мятущегося, страдающего Германа, который Марусин создал на сцене Кировского театра — в спектакле Юрия Темирканова. В 1982 году музыкальное общество Италии наградило его бюстом Джузеппе Верди и дипломом как лучшего иностранного певца сезона за исполнение партии Габриэля в опере «Симон Бокканегра».

Марусин долгое время провел на гастролях по многим европейским странам. Он бывал в Италии, Франции, Бельгии, Голландии. На его счету три сольных альбома с камерными композициями. Не раз Марусин становился лауреатом престижных конкурсов.

Пока дата прощания с ним неизвестна, о ней будет объявлено дополнительно.

Ранее стало известно, что умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, ему было 48 лет. Музыкант скончался от острой сердечной недостаточности. Артист скончался в машине скорой помощи.