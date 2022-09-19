Умер российский врач-космонавт Валерий Поляков

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Валерий Поляков

Рекордсмен по длительности полёта в космос, врач-космонавт Валерий Поляков умер, сообщили в «Роскосмосе». В этом году он отметил юбилей — 80 лет.

Госкорпорация «Роскосмос» с прискорбием сообщает о смерти Героя Советского Союза, Героя России, летчика-космонавта СССР, обладателя мирового рекорда самого длительного полета в космос (437 суток) Валерия Полякова, — говорится в сообщении.

Поляков установил рекорд непрерывного пребывания на космической станции «Мир» — он провел на ней 437 суток и 18 часов, то есть 14 месяцев. Благодаря миссии космонавта, удалось доказать, что организм человека готов к полетам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос. Всего на счету ученого — 2 космических экспедиции общей продолжительностью 678 суток 16 часов.

Поляков окончил Первый Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова, после чего поступил в ординатуру Института медицинской паразитологии и тропической медицины имени Е. И. Марциновского. Затем будущий космонавт работал старшим референтом Всесоюзного НИИ социальной гигиены и организации здравоохранения имени Н. А. Семашко и старшим инспектором 3-го Главного управления при Минздраве СССР.

В 1972 году Полякова зачислили космонавтом-исследователем в отряд космонавтов, а с 1976 по 1988 год был командиром отряда врачей-космонавтов-исследователей ИМБП. В этот период Поляков принимал участие в специальных тренировках, модельных экспериментах на базе ИМБП и ЦПК имени Ю. А. Гагарина, повышал квалификацию врача, проходя клиническую подготовку на базе ведущих медицинских учреждений Москвы. С 1978 по 1984 год Поляков дважды проходил подготовку к полётам в составе основного и дублирующего экипажей.

В первый космический полёт Поляков отправился 29 августа 1988 года в качестве первого космонавта-исследователя ТПК «Союз ТМ-6» вместе с Владимиром Ляховым и Абдулом Ахадом Момандом по программе экспедиции посещения № 3 (ЭП-3) к экипажу основной экспедиции № 3 (ЭО-3) в составе Владимира Титова и Мусы Манарова.

В июне стало известно о смерти советского летчика-космонавта Валерия Рюмина. Он совершил четыре полета общей продолжительностью 371 сутки и работал в открытом космосе.