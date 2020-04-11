Умер российский политолог Александр Некрасов

https://static.news.ru/photo/cd04f8cc-7bf1-11ea-b3c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: YouTube-канал

Российский политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. О его смерти сообщил телеведущий Владимир Соловьёв, у которого он часто бывал на передачах.

Он умер в Лондоне. Не коронавирус, но от этого не легче. Только во вторник он был у меня в эфире, как всегда остроумный, ироничный, яркий, — написал ведущий в своём Telegram-канале.

По его словам, Некрасов запомнился ему как очень добрый и отзывчивый человек, который много помогал людям, но никогда об этом не кричал. Журналист выразил соболезнования семье и близким политолога.

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