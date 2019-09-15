Известный российский учёный, академик Российской академии наук (РАН) Виктор Ивантер скончался в Москве. Выдающийся экономист умер на 84-м году жизни.
Виктор Ивантер был основателем отечественной научной школы макрофинансового прогнозирования. Он закончил Московский государственный экономический институт. Более 30 лет посвятил работе в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН, отмечает
Ранее News.ru писал, что российский учёный-астрофизик Леонид Ксанфомалити умер 7 сентября на 88-м году жизни.