Умер разработчик ракет «Калибр» Камнев

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Павел Камнев

Разработчик крылатых ракет «Калибр», научрук Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Павел Камнев скончался на 86-году жизни, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия. В течение своей карьеры Камнев стал автором более 20 изобретений, которые были реализованы в Опытно-конструкторском бюро (ОКБ) «Новатор».

Ушел из жизни научный руководитель Концерна ВКО «Алмаз — Антей», Герой Труда Российской Федерации Павел Камнев, — сказано в сообщении.

Кроме того, Камнев выступил соавтором более 300 научно-технических отчетов, включая эскизные проекты, отчеты по научно-исследовательским трудам, а также актам госиспытаний. В 2016 году Камнев получил звание Героя Труда по указу президента РФ Владимира Путина.

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