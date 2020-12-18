Работавший с Гафтом и Джигарханяном Александр Массарский умер из-за COVID

https://static.news.ru/photo/948fba14-4148-11eb-b15a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

Петербургский актёр и каскадёр Александр Массарский скончался 18 декабря в возрасте 92 лет из-за коронавируса.

Александра Самойловича не стало сегодня. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, многочисленным ученикам и коллегам, — сообщил на странице во «Вконтакте» комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Сутки назад Массарский сообщил в Facebook, что болен коронавирусом. В соцсети он разместил несколько снимков со съёмок фильма «Цемент», в котором был задействован скончавшихся недавно актёр Валентин Гафт.

Я с ним снимался в фильме «Цемент», где я ставил трюковые сцены. Помню наши беседы о кино и поэзии, — делился с поклонниками Александр Массарский.

В этом же фильме снимался и скончавшийся 14 ноября Армен Джигарханян. В ленте Массарский был его дублёром.

Зная о болезни Массарского, подписчики просили быть мужчину очень осторожным и поскорее выздоравливать.

18 декабря на странице каскадёра появилась информация о смерти от коронавируса.

Ранее певец Григорий Лепс, пришедший на церемонию прощания с актёром Валентином Гафтом в театр «Современник», заявил, что не увидел некоторых коллег по творческому цеху. По словам исполнителя, коллеги Гафта были просто обязаны прийти и попрощаться с артистом. Он выразил сожаление, что не сможет присутствовать на похоронах, но прийти на церемонию прощания счёл своим долгом. Певец также рассказал, что нечасто виделся с Валентином Гафтом, однако последнюю встречу отлично запомнил: актёр читал свои сатирические стихи, в которых от него «досталось» многим, в том числе Лепсу.

Народного артиста РСФСР Валентина Гафта похоронили 15 декабря на Троекуровском кладбище в Москве. Ранее в этот день прошла церемония прощания в его родном театре «Современник».

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Его 72-летняя супруга Ольга Остроумова рассказала, что причиной смерти стали последствия инсульта, который актёр перенёс в 2019 году, писал NEWS.ru.